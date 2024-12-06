«Вест Хэм» выбирает замену Лопетеги из шести кандидатов

«Вест Хэм» работает над поиском замены главному тренеру Хулену Лопетеги.

Испанец может быть уволен в ближайшее время – вероятно, решающим для него станет предстоящий матч с «Вулверхэмптоном». По сообщениям журналиста Бена Джейкобса, приоритетным кандидатом для «молотобойцев» остаётся Грэм Поттер. В шорт-листе лондонского клуба также фигурируют безработные Сержиу Консейсау, Каспер Юльманн, Эдин Терзич и Роджер Шмидт. Рассматривается и вариант с назначением Маттиаса Яйссле из «Аль-Ахли».

Встреча «Вест Хэма» с «Вулверхэмптоном» состоится в понедельник, 9 декабря. После 14 туров коллектив Лопетеги располагается на 14-й строчке в турнирной таблице Премьер-лиги.