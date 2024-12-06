Палмер назвал награду, о которой мечтает

Полузащитник «Челси» Коул Палмер ответил, какую награду хотел бы выиграть.

22-летний футболист признался, что мечтает стать обладателем «Золотого мяча».

«Я хотел бы выиграть «Золотой мяч». Каждый футболист этого хочет», – заявил в интервью Men in Blazers англичанин.

Напомним, Коул Палмер был в числе тридцати номинантов на «Золотой мяч» – 2024, но занял 25-е место, набрав семь баллов по итогам голосования. Награда досталась хавбеку «Манчестер Сити» Родри.

На счету Палмера девять забитых голов и шесть результативных передач в 14 матчах Английской премьер-лиги за «Челси» в текущем сезоне.