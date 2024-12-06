Постекоглу прокомментировал провал «Тоттенхэма»

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу прокомментировал неудачу команды в матче с «Борнмутом» (0:1).

Победу «вишням» принёс точный удар Дина Хёйсена на 17-й минуте. «Шпоры» могли пропустить гораздо больше, учитывая количество опасных моментов у собственных ворот.

«Мы хорошо начали матч, но снова угодили в ту же ловушку, пропустив ненужный гол. После этого мы сбились с пути и позволили сопернику играть так, как он хотел.

Не знаю, был ли «Борнмут» более настойчивым, но у нас есть склонность стрелять себе в ногу, когда мы должны контролировать ход игры.

Болельщики имеют все основания для недовольства. После матча я получил несколько откровенных отзывов о нашей игре – и это было справедливо. Мы должны изменить ситуацию», – цитирует BBC Постекоглу.