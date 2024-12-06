Де Брёйне может присоединиться к Месси и Суаресу

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне стал трансферной целью «Интер Майами».

Руководство «горожан» пока не договорилось с бельгийцем о новом контракте, в то время как действующее соглашение истекает уже следующим летом. По данным журналиста Джереми Кросса, «Интер Майами» обозначил 33-летнюю звезду «Сити» в качестве главной трансферной цели. Боссы клуба МЛС намерены начать переговоры с хавбеком уже в январе, если до тех пор тот не договорится с нынешними работодателями.

Кевин де Брёйне представляет цвета «Манчестер Сити» с 2015 года. В текущей кампании футболист отметился двумя голами и двумя ассистами в 12 матчах за команду Хосепа Гвардиолы.