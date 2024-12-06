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Чемпион мира посоветовал «Манчестер Юнайтед» подписать Мудрика

06 Декабря 2024 • 01:12 Комментировать
Манчестер Юнайтед
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Ноттингем Форест
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07.12 20:30

Экс-футболист сборной Франции Эммануэль Пети хочет видеть вингера «Челси» Михаила Мудрика в «Манчестер Юнайтед».

23-летний футболист не оправдывает ожидания в лондонском клубе. По словам Пети, новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим нашёл бы игроку правильное применение.

«Рано или поздно Мудрику придётся принять решение. Он пришёл в «Челси» два года назад, и чего он добился? Он не стал лучше, впустую теряет важнейший отрезок карьеры, его уверенность падает. Не думаю, что у него есть будущее в «Челси».

Тем не менее, как мне кажется, он бы пригодился «Манчестер Юнайтед», поскольку отлично вписывается в схему Аморима. В формации 3-4-3 Мудрик мог бы располагаться на удобной для себя позиции под нападающим», – цитирует UtdDistrict Пети.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Манчестер Юнайтед Эммануэль Пети Рубен Аморим Михаил Мудрик ещё теги

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