Чемпион мира посоветовал «Манчестер Юнайтед» подписать Мудрика

Экс-футболист сборной Франции Эммануэль Пети хочет видеть вингера «Челси» Михаила Мудрика в «Манчестер Юнайтед».

23-летний футболист не оправдывает ожидания в лондонском клубе. По словам Пети, новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим нашёл бы игроку правильное применение.

«Рано или поздно Мудрику придётся принять решение. Он пришёл в «Челси» два года назад, и чего он добился? Он не стал лучше, впустую теряет важнейший отрезок карьеры, его уверенность падает. Не думаю, что у него есть будущее в «Челси».

Тем не менее, как мне кажется, он бы пригодился «Манчестер Юнайтед», поскольку отлично вписывается в схему Аморима. В формации 3-4-3 Мудрик мог бы располагаться на удобной для себя позиции под нападающим», – цитирует UtdDistrict Пети.