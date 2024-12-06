«Борнмут» обыграл «Тоттенхэм» и потеснил его на 10-е место

В 14-м туре чемпионата Англии «Борнмут» принимал соседей по таблице из «Тоттенхэма». И сегодня у гостей перевес был только в контроле мяча.

На первых минутах Доминик Соланке вывалился на свидание с голкипером, переправлял он мяч в ворота, но взял чуть выше перекладины. Раду Дрэгушин ошибся с выносом мячом из своей штрафной, Эванилсон в итоге расстреливал рамку соперника, но угодил во вратаря. На 17-й минуте у хозяев подача от правого углового флага на дальнюю штангу, Дин Хёйсен оказался там без опеки и мяч переправил головой в сетку ворот соперника - 1:0. Маркус Тавернер второй гол в ворота соперника забил, но рефери отменил взятие ворот - вне игры. Милош Керкез на Тавернера подал, и тот головой пробил прямо во вратаря, идеально отработавшего на ленточке.

Во втором тайме получил Джеймс Мэддисон мяч от Сона Хын Мина, после чего с разворота нанес удар в дальний правый угол - рядом с правой стойкой. Угловой подали «шпоры», Педро Порро с шести метров пробивал по рамке соперника, но вратарь каким-то образом свою команду сумел спасти. Эванилсон во второй раз забил, уже после ошибки вратаря «Тоттенхэма», но и здесь вне игры.

В концовке обилие полумоментов, но финальный свисток дан при счете 1:0. «Брайтон» уже девятый, подвинув противника на строчку вниз.