Гуллит назвал самого важного игрока сборной Нидерландов в ближайшем будущем

Знаменитый экс-футболист Рууд Гуллит рассказал, кто из нынешних нидерландских игроков вскоре может стать лидером сборной.

Чемпион Европы 1988 года отметил полузащитника Райана Гравенберха, проводящего успешный сезон в «Ливерпуле» под руководством Арне Слота.

«Думаю, Гравенберх может стать самым важным игроком для сборной Нидерландов», – приводит The Anfield Buzz слова Гуллита.

22-летний Райан Гравенберх принял участие в 19 матчах «Ливерпуля» в текущем сезоне, отметившись одной результативной передачей. За нидерландскую национальную команду хавбек провёл 18 поединков со дня дебюта в марте 2021 года.