Роналдо сравнил 17-летнего Эстевао со звездой «Барселоны»

Легендарный бразильский экс-нападающий Роналдо поделился мнением о вингере «Палмейраса» Эстевао Виллиане.

17-летний футболист перейдёт в лондонский «Челси» в середине следующего года. В текущем розыгрыше бразильской Серии А вундеркинд отметился 13 голами и 9 ассистами, проведя 30 матчей.

«Он очень талантлив, чем-то похож на Ламина Ямаля. В скором времени Виллиан станет большой футбольной звездой. Он очень перспективен, ему всего 17 лет. Думаю, он сыграет за «Палмейрас» на клубном чемпионате мира летом, а затем присоединится к «Челси», – приводит журналист Бен Джейкобс слова Роналдо.