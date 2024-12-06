Два клуба АПЛ готовы подписать Фаджоли из «Ювентуса»

Полузащитник «Ювентуса» Николо Фаджоли может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге.

На днях появились известия о готовности «старой синьоры» продать 23-летнего футболиста в январе за 25 млн евро. Согласно сведениям Tuttosport, интерес к итальянцу в настоящий момент проявляют два английских клуба – «Тоттенхэм» и «Астон Вилла». Детали потенциальной сделки пока не уточняются.

Николо Фаджоли принял участие в 15 матчах «Ювентуса» в текущем сезоне, отметившись одним результативным пасом. С октября по май игрок отбывал дисквалификацию из-за нелегальных ставок. В ноябре прошлого года руководство туринцев заключило с хавбеком новый контракт, рассчитанный на пять лет.