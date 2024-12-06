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«Фулхэм» дожал «Брайтон» и не пустил соперника в топ-4

06 Декабря 2024 • 00:26 Комментировать
Фулхэм
3:1
Брайтон
окончен

В предпоследнем матче 14-го тура чемпионата Англии «Фулхэм» принимал «Брайтон». Гости были чуть активнее, но сегодня проиграли только по своей вине.

На четвертой минуте вратарь «Брайтона» отдал плохой пас Игору Роше, того обокрал Алекс Айуоби и сразу забил. Симон Адингра упустил лучший момент из не ставших голевыми - его удар из пределов штрафной все же был парирован.

На 56-минуте Карлос Балеба вернул «Брайтон» в игру красивым дальним ударом - 1:1. «Чайки» могли снова сетовать на невезение на 79-й минуте, когда Мэттью О'Райли стал автором автогола - 2:1. В концовке Алекс Айуоби сделал счет 3:1.

«Брайтон» мог подвинуть «Манчестер Сити» из топ-четверки, но идет пятым с риском отката в середину таблицы. У соперника на очко меньше.

Протокол игры  
Фулхэм3:1Брайтон
(1:0) Айуоби Алекс4'  
  56'Балеба Карлос (1:1)
(2:1) О'Райли Мэттью79'  
(3:1) Айуоби Алекс87'  
Лено БерндКастань ТимотиДиоп ИссаУгелумба КэлвинРобинсон ЭнтониБерге Сандер  32' 90' (Куэнка Хорхе ( 90') Уилсон Гарри 81' (Кинг Джошуа ( 81') Айуоби АлексСмит-Роу Эмиль 71' (Перейра Андреас ( 71'  90') Нелсон Райс 71' (Траоре Адама ( 71') Родриго Мунис 81' (Хименес Рауль ( 81')
Запасные: Сессеньон РайанТете КенниБенда СтивенВинисиус Карлос
Вербрюгген БартВан Хекке Ян-Поль  63' 72' (Лемпти Тарик ( 72') Роша Игор IIДанк Льюис  85'Эступиньян ПервисО'Райли Мэттью 81' (Рюттер Жоржиньо ( 81') Балеба КарлосАдингра Симон 81' (Минте Янкуба ( 81') Митома КаоруВиффер Матс 86' (Груда Брайан ( 86') Педро Жоао 80' (Фергюсон Эван ( 80')
Запасные: Стил ДжейсонМодер ЯкубАяри ЯсинРуаири Макконвилль
05 декабря. Стадион "Крэйвен Коттедж" (Лондон).
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