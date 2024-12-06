«Фулхэм» дожал «Брайтон» и не пустил соперника в топ-4

В предпоследнем матче 14-го тура чемпионата Англии «Фулхэм» принимал «Брайтон». Гости были чуть активнее, но сегодня проиграли только по своей вине.

На четвертой минуте вратарь «Брайтона» отдал плохой пас Игору Роше, того обокрал Алекс Айуоби и сразу забил. Симон Адингра упустил лучший момент из не ставших голевыми - его удар из пределов штрафной все же был парирован.

На 56-минуте Карлос Балеба вернул «Брайтон» в игру красивым дальним ударом - 1:1. «Чайки» могли снова сетовать на невезение на 79-й минуте, когда Мэттью О'Райли стал автором автогола - 2:1. В концовке Алекс Айуоби сделал счет 3:1.

«Брайтон» мог подвинуть «Манчестер Сити» из топ-четверки, но идет пятым с риском отката в середину таблицы. У соперника на очко меньше.