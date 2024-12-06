«Фулхэм» дожал «Брайтон» и не пустил соперника в топ-4

В предпоследнем матче 14-го тура чемпионата Англии «Фулхэм» принимал «Брайтон». Гости были чуть активнее, но сегодня проиграли только по своей вине.
На четвертой минуте вратарь «Брайтона» отдал плохой пас Игору Роше, того обокрал Алекс Айуоби и сразу забил. Симон Адингра упустил лучший момент из не ставших голевыми - его удар из пределов штрафной все же был парирован.
На 56-минуте Карлос Балеба вернул «Брайтон» в игру красивым дальним ударом - 1:1. «Чайки» могли снова сетовать на невезение на 79-й минуте, когда Мэттью О'Райли стал автором автогола - 2:1. В концовке Алекс Айуоби сделал счет 3:1.
«Брайтон» мог подвинуть «Манчестер Сити» из топ-четверки, но идет пятым с риском отката в середину таблицы. У соперника на очко меньше.
Протокол игры
|(1:0) Айуоби Алекс4'
|56'Балеба Карлос (1:1)
|(2:1) О'Райли Мэттью79'
|(3:1) Айуоби Алекс87'
Лено Бернд•Кастань Тимоти•Диоп Исса•Угелумба Кэлвин•Робинсон Энтони•Берге Сандер 32'90' (Куэнка Хорхе (90') •Уилсон Гарри81' (Кинг Джошуа (81') •Айуоби Алекс•Смит-Роу Эмиль71' (Перейра Андреас (71') • 90'Нелсон Райс71' (Траоре Адама (71') •Родриго Мунис81' (Хименес Рауль (81')
Запасные: Сессеньон Райан•Тете Кенни•Бенда Стивен•Винисиус Карлос
Вербрюгген Барт•Ван Хекке Ян-Поль 63'72' (Лемпти Тарик (72') •Роша Игор II•Данк Льюис• 85'Эступиньян Первис•О'Райли Мэттью81' (Рюттер Жоржиньо (81') •Балеба Карлос•Адингра Симон81' (Минте Янкуба (81') •Митома Каору•Виффер Матс86' (Груда Брайан (86') •Педро Жоао80' (Фергюсон Эван (80')
Запасные: Стил Джейсон•Модер Якуб•Аяри Ясин•Руаири Макконвилль
05 декабря. Стадион "Крэйвен Коттедж" (Лондон).
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