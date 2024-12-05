Палмер назвал цель «Челси»

Полузащитник лондонского «Челси» Коул Палмер рассказал, чего хочет добиться с командой в текущем сезоне.

«Синие» превосходят ожидания и занимают вторую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги после 14 туров.

«Попадание в Лигу чемпионов будет успехом для «Челси» в этом сезоне. Также, надеюсь, мы выиграем трофей», – заявил в интервью Men in Blazers Палмер.

В воскресенье «Челси» проведёт выездной матч чемпионата Англии против «Тоттенхэма». Встреча стартует в 19:30 по московскому времени.

Коул Палмер отметился девятью голами и шестью ассистами в 14 поединках нынешнего розыгрыша Премьер-лиги.