«Реалу» нужен полузащитник «Ливерпуля»

Мадридский «Реал» включил в список интересов полузащитника «Ливерпуля» Райана Гравенберха.

Нидерландец стал ключевым игроком «красных» при Арне Слоте. По данным GiveMeSport, в «Реале» впечатлены выступлениями 22-летнего футболиста и могут попробовать переманить его в свои ряды после завершения текущего сезона.

Райан Гравенберх отыграл 19 матчей за «Ливерпуль» в нынешней кампании, записав на свой счёт одну результативную передачу. Трансферная стоимость звёздного воспитанника «Аякса», по версии портала Transfermarkt, составляет 40 млн евро, а его контракт с английским грандом рассчитан до 2028 года.