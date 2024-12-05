В «Ливерпуле» уверены в скором продлении контракта с важным игроком

«Ливерпуль» продолжает переговоры с центральным защитником Ибраима Конате.

Действующее соглашение француза с «красными» рассчитано до лета 2026 года. По данным инсайдера Фабрицио Романо, обсуждения продолжаются по плану, и в «Ливерпуле» уверены, что договорённость будет достигнута. Руководство и тренерский штаб мерсисайдцев очень довольны игрой Конате – они считают его важной частью долгосрочного проекта клуба.

Ибраима Конате провёл 18 матчей за коллектив Арне Слота в текущем сезоне, отметившись двумя голами и одной результативной передачей. В настоящий момент 25-летний игрок травмирован.