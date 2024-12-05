«Манчестер Юнайтед» назначил встречу звёздному игроку «Баварии»

«Манчестер Юнайтед» проведёт переговоры с левым защитником «Баварии» Альфонсо Дэвисом.

Контракт канадца с мюнхенским грандом истекает по окончании сезона, поэтому уже с начала нового года он может свободно вести переговоры с другими клубами. По сведениям журналиста Кристиана Фалька, представители «Манчестер Юнайтед» назначили встречу Дэвису и его агенту на январь.

24-летний футболист запрашивает у «Баварии» зарплату в размере 16 млн евро в год плюс 15 млн в виде подписного бонуса – руководство немецкого клуба пока не готово удовлетворить такие требования.

Интерес к Альфонсо Дэвису также проявляет мадридский «Реал».