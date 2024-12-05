«Реал» нацелился на звезду «Арсенала»

Центральный защитник лондонского «Арсенала» Габриэль дос Сантос попал в сферу интересов мадридского «Реала».

«Сливочные» ищут усиление на позицию в центре защиты – уже следующим летом клуб может потратить значительную сумму для решения данной задачи. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на Fichajes, в шорт-лист «Реала» угодил Габриэль дос Сантос. Ранее слухи связывали с возможным переходом в стан гранда Ла Лиги другого центрбека «канониров» – Вильяма Салиба.

Трансферная стоимость Габриэля дос Сантоса оценивается экспертами Transfermarkt в 75 млн евро. Действующий контракт 26-летнего бразильца с «Арсеналом» рассчитан до 2027 года.