Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия может продолжить карьеру в «Манчестер Сити». Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, «Манчестер Сити» намерен приложить все усилия, чтобы обойти «Барселону», «Ливерпуль» и «Реал» в борьбе за трансфер Хвичи.

Утверждается, что 23-летний Кварацхелия — главная цель «Манчестер Сити» в январе.

В нынешнем сезоне грузинский футболист принял участие в 16 матчах во всех турнирах, стал автором пяти забитых мячей и трех результативных передач.

Контракт Кварацхелии с «Наполи» рассчитан до лета 2027 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 80 миллионов евро.