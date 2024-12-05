Доку оценил шансы «Манчестер Сити» в чемпионской гонке

Нападающий «Манчестер Сити» Жереми Доку высказался о шансах команды в борьбе за чемпионство в текущем сезоне.

— Сейчас идет только декабрь… Если они думают, что гонка за чемпионство окончена, то пусть так и думают. Мы будем двигаться от игры к игре, постараемся выиграть как можно больше матчей. Все увидим в конце, — приводит слова Доку журналист Ричард Мартин.

После 14 туров «Манчестер Сити» занимает четвертое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, сумев набрать 26 очков.

7 декабря подопечные Хосепа Гвардиолы встретятся на выезде с «Кристал Пэлас». Начало матча 15-го тура запланировано на 18:00 по московскому времени.