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«Манчестер Сити» может подписать Гимараэса уже в январе слухи

05 Декабря 2024 • 20:58 Комментировать

Действующий чемпион Англии «Манчестер Сити» может подписать в свои ряды Бруно Гимараэса уже этой зимой, пишет Daily Mail. По информации источника, в грядущий январь состав «Сити» могут пополнить два полузащитника, одним из них как раз может стать бразилец.

Ранее сообщалось, что Гимараэс стал главной целью «Сити» на 2025 календарный год. Однако шансы подписания латиноамериканца оценивались как крайне низкие.

Портал Transfermarkt оценивает актив центра поля «Ньюкасла» в 85 млн евро. В «Ньюкасле» бразилец играет уже почти три года. В этом сезоне в его активе набралось 17 проведённых матчей за «сорок» с тремя ассистами.

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