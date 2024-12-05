Нападающий Виктор Осимхен летом не пожелал оставаться в «Наполи». Трансфер в «Челси» сорвался, поэтому нигериец перебрался в «Галатасарай» на правах аренды. При этом Осимхен остаётся на радарах статусных европейских клубов.

Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на Tuttomercatoweb, выкупить Осимхена зимой можно за 80 миллионов евро. Спустя полгода – летом – ценник снизится до 70 миллионов евро. Интерес к 25-летнему футболисту проявляют «Челси» и «ПСЖ».

За «Галатасарай» Осимхен провёл 12 официальных матчей, в которых забил девять голов и отдал пять голевых передач на партнёров.