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Артета ответил Амориму после победы над «Манчестер Юнайтед»

05 Декабря 2024 • 16:09 Комментировать
Арсенал
2:0
Манчестер Юнайтед

В среду «Арсенал» обыграл «Манчестер Юнайтед» со счётом 2:0, дважды забив после угловых ударов. Рулевой «красных дьяволов» Рубен Аморим после матча сказал, что игра «канониров» строится вокруг угловых, и что вингеры лондонской команды стремятся зарабатывать угловые. Наставник «Арсенала» Микель Артета дал ответ.

«В прошлом сезоне мы забили больше всего голов в истории этого клуба. Не только со стандартов, но и благодаря многим другим вещам, которые у нас есть. Мы хотим создавать индивидуальные и волшебные моменты. Многие игроки могут сами организовать гол. Мы можем забивать в резких контратаках и длинных контратаках. Мы можем забивать в позиционных атаках. Мы хотим продолжать совершенствоваться во всех компонентах», - сказал Артета журналистам.

Следующий матч «Арсенал» проведёт в воскресенье, 8 декабря, - против «Фулхэма».

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Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон Микель Артета Рубен Аморим ещё теги

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