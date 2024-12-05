Артета ответил Амориму после победы над «Манчестер Юнайтед»

В среду «Арсенал» обыграл «Манчестер Юнайтед» со счётом 2:0, дважды забив после угловых ударов. Рулевой «красных дьяволов» Рубен Аморим после матча сказал, что игра «канониров» строится вокруг угловых, и что вингеры лондонской команды стремятся зарабатывать угловые. Наставник «Арсенала» Микель Артета дал ответ.

«В прошлом сезоне мы забили больше всего голов в истории этого клуба. Не только со стандартов, но и благодаря многим другим вещам, которые у нас есть. Мы хотим создавать индивидуальные и волшебные моменты. Многие игроки могут сами организовать гол. Мы можем забивать в резких контратаках и длинных контратаках. Мы можем забивать в позиционных атаках. Мы хотим продолжать совершенствоваться во всех компонентах», - сказал Артета журналистам.

Следующий матч «Арсенал» проведёт в воскресенье, 8 декабря, - против «Фулхэма».