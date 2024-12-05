Доку высказался о Холанне

Атакующий полузащитник «Манчестер Сити» Жереми Доку высказался о нападающем Эрлинге Холанне. В среду «горожане» обыграли «Ноттингем Форест» со счётом 3:0. Холанн ушёл с поля без забитого гола, но при этом отдал голевой пас на Доку.

«Холанн просто меня поздравил. Очевидно, это нормально. Он нападающий, он хочет получать мяч. Я стараюсь его искать. В таких моментах я могу забить или промахнуться. Сегодня был гол. Эрлинг не тот нападающий, который радуется. Он знает, что не может забивать каждый гол, поэтому просто хочет быть в лучшей позиции. Жаль, что он в этом матче не забил, но вы видели, насколько он важен», - слова Доку приводит портал Goal.

Следующий матч «Манчестер Сити» проведёт в субботу, 7 декабря, - против «Кристал Пэлас».

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