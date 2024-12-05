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Стало известно, когда вынесут вердикт по «Манчестер Сити» – клубу грозит вылет из АПЛ

05 Декабря 2024 • 15:19 Комментировать
Манчестер Сити
3:0
Ноттингем Форест

«Манчестер Сити» обвиняют в многочисленных финансовых нарушениях. Объём дела настолько большой, что разбирательство идёт уже давно. В сентябре начались слушания, и ожидается, что они завершатся на этой неделе. Об этом на своих страницах пишет The Independent.

Вердикт по делу «Манчестер Сити» ожидается в феврале. Ранее в прессе писали о том, что если клуб признают виновным во многих нарушениях, то наказание может оказаться очень суровым. Клуб даже может покинуть Английскую премьер-лигу.

В то же время источник отмечает, что с учётом вероятных апелляций дело «Манчестер Сити» может рассматриваться даже по ходу следующего сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити

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