Стало известно, когда вынесут вердикт по «Манчестер Сити» – клубу грозит вылет из АПЛ

«Манчестер Сити» обвиняют в многочисленных финансовых нарушениях. Объём дела настолько большой, что разбирательство идёт уже давно. В сентябре начались слушания, и ожидается, что они завершатся на этой неделе. Об этом на своих страницах пишет The Independent.

Вердикт по делу «Манчестер Сити» ожидается в феврале. Ранее в прессе писали о том, что если клуб признают виновным во многих нарушениях, то наказание может оказаться очень суровым. Клуб даже может покинуть Английскую премьер-лигу.

В то же время источник отмечает, что с учётом вероятных апелляций дело «Манчестер Сити» может рассматриваться даже по ходу следующего сезона.