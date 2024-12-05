Поттер может возглавить клуб АПЛ

Грэм Поттер уже более полутора лет находится без тренерской работы после неудачного периода в «Челси». В обозримом будущем 49-летний специалист может обрести клубную прописку. Как сообщает The Times, Поттер интересен «Вест Хэму». Лондонский клуб в скором времени может расстаться с Хуленом Лопетеги по причине неудовлетворительных результатов.

На текущий момент «Вест Хэм» располагается на четырнадцатой позиции в турнирной таблице чемпионата Англии. Ближайший матч команда проведёт в понедельник, 9 декабря, - против «Вулверхэмптона».

Ранее слухи связывали «Вест Хэм» с другими тренерами, в частности с Сержиу Консейсау и Каспером Юльманном.