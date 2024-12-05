Постекоглу – о матче с «Борнмутом»: «Жду тяжёлой игры»

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу поделился ожиданиями от матча с «Борнмутом».

«Я жду тяжёлой игры, с приходом нового главного тренера они стали играть гораздо агрессивнее. Они обыграли у себя дома «Манчестер Сити» и «Арсенал», так что будет непросто. Оба прошлогодних матча с ними были напряжёнными. «Борнмут» является одной из тех команд, которые демонстрируют высочайшую плотность на поле, с нетерпением жду игры», - приводит слова австралийца пресс-служба клуба.

Лондонский клуб сыграет против «Борнмута» на выезде сегодня, 5-го декабря, в 23:15 по московскому времени.