«Челси» потерял Мудрика - названа причина

Атакующий полузащитник Михаил Мудрик, выступающий за лондонский «Челси», пропустил последний матч своей команды в Английской премьер-лиге.

Как информирует Football.London, украинец не сыграл против «Саутгемптона» из-за болезни. Напомним, что встреча завершилась разгромной победой лондонского клуба со счетом 5:1.

В текущем сезоне чемпионата Англии 23-летний Мудрик провел семь поединков, не отметившись результативными действиями.

После 14 туров Премьер-лиги «пенсионеры» набрали 28 баллов и занимают второе место в турнирной таблице. Клуб отстает от лидирующего «Ливерпуля» на семь очков.