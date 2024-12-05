Отсутствие Родри – не причина неудач «Манчестер Сити»: как команды АПЛ справлялись после ухода звёзд в «Реал» или «Барселону»

Все мировые спортивные СМИ уделяют большое внимание затянувшемуся кризису «Манчестер Сити». И ключевое слово здесь – затянувшемуся. Кризис команды, которая ранее шла как часы, не может не интересовать общественность. Каждый ищет причины, почему команда Хосепа Гвардиолы не может вернуться на прежние рельсы. Одной из главных причин считается травма Родри. Безусловно, это обстоятельство должно было повлиять на игру команды, но чтобы разрушить её — вопрос. В нашем материале мы рассмотрим, как в разные годы складывались дела команд Английской премьер-лиги, потерявших своего системообразующего игрока при тех или иных обстоятельствах: будь то травмы или трансферы в другую команду.

Уход Криштиану из «Манчестер Юнайтед» в «Реал» (2009 – 94 млн евро)

Естественно, такая потеря не могла пройти бесследно. Однако она не погрузила команду в кризис. Да, команда в следующем сезоне не выиграла АПЛ, но заняла вторую строчку, отстав от победителя турнира «Челси» всего на одно очко. В Лиге чемпионов команда не дошла до финала, уступив в упорной четвертьфинальной борьбе «Баварии» (1:2, 3:2). Здесь сложно сказать, какой был бы результат, будь КриРо вместе с «красными дьяволами». Более успешной кампанией для подопечных Фергюсона стал сезон-2010/2011. Они вернули себе чемпионский титул и дошли до финала ЛЧ. Кстати, такими результатами сам Роналду не мог похвастать в период своих первых двух лет в «Реале». Стоит отметить, что после ухода португальца Уэйн Руни вышел на свой пик. Это напоминает ситуацию, когда после ухода Криштиану из «Реала» лидерскую ношу взял Карим Бензема — правда, это произошло не сразу.

Переход Фернандо Торреса из «Ливерпуля» в «Челси» (2011 – 58,5 млн евро)

Этот трансфер был очень громким. Не каждый день в АПЛ футболист переходит в стан прямого конкурента. Однако от этих событий не стало никому хуже. «Красные» занимали седьмое место до продажи испанца и такую же строчку заняли после трансфера. Можно сказать, что Фернандо выиграл от этих жизненных перемен. Пусть он уже не считался большим бомбардиром, но с «аристократами» Торрес выиграл Лигу чемпионов, тем самым ему покорились все большие титулы в футболе (ранее Фернандо становился чемпионом мира и Европы).

Уход Сеска Фабрегаса из «Арсенала» в «Барселону» (2011 – 34 млн евро)

Трансфер, который легко можно понять. Фабрегас хотел титулов, которых у подопечных Арсена Венгера не было долгое время. «Арсенал» того времени был очень стабильным клубом. Он не выпадал из топ-4, при этом и титулы не выигрывал. Сейчас мало что изменилось. Да, команда Микеля Артеты может бороться за высокие места, но, кажется, ей не хватает предела прочности, который мог бы помочь стать победителем АПЛ или Лиги чемпионов.

Переход Робина Ван Перси из «Арсенала» в «МЮ» (2012 – 30,7 млн евро)

Это тот трансфер, с которым связаны некоторые ассоциации – например, переход Торреса из «Ливерпуля» в «Челси» или переход Фабрегаса из «Арсенала» в стан «Барселоны». В одном случае мы видели переход в команду принципиального противника. В другом — желание выигрывать титулы. В случае Ван Перси получилось два в одном – и нидерландский футболист помог «красным дьяволам» выиграть титул АПЛ. Что касается «Арсенала», то уход Робина ударил скорее по ментальной части. Этот трансфер показал, что даже футболисты не верят, что с этой командой можно бороться за титулы.

Переход Гарета Бэйла из «Тоттенхэма» в «Реал» (2013 – 101 млн евро)

Данный случай несколько выпадает из нашего ряда. Да, «шпоры» были очень крепким коллективом, но они не считались командой, которая будет биться за титул чемпиона АПЛ. Для лондонского клуба попадание в топ-4 было подвигом. В такой ситуации легче сохранить уровень при уходе лидера. Ведь если ты борешься не за титулы, а за 5-6-е место, то ты имеешь право на ошибку. После ухода валлийца команда не утратила своих позиций, но и не пошла вверх. При Гарете команда шла на 5-м месте, а без Гарета закончила чемпионат на шестом месте.

Переход Луиса Суареса из «Ливерпуля» в «Барселону» (2014 – 81 млн евро)

До эры Клоппа оставалось чуть больше года, и на тот момент «красные» считались депрессивным клубом. Не забываем, что на тот момент команда более 20 лет подряд не выигрывала чемпионство. Роль Луиса в клубе была велика. В сезоне-2013/2014 команда боролась за титул чемпиона, однако довольствовалась серебром. Все мы помним, как Стивен Джеррард поскользнулся в самый неподходящий момент. В том сезоне уругваец забил 31 гол во всех турнирах, став лучшим бомбардиром всех топовых первенств. После его ухода из «Ливерпуля» ситуация резко пошла на спад. «Красные» уже не боролись за чемпионство, заняв шестое место. Неудивительно, что команда не победила ни в одном турнире.

Рой Кин

Впервые в нашем материале мы говорим не о трансфере, а о травме. В сезоне-1997/1998 Рой Кин получает травму передней крестообразной связки. Обидчиком Роя оказался Альф-Инге Холанн, который выдвинул версию, что Кин симулирует травму. Оказалось, что нет. Эта потеря не прошла бесследно для «красных дьяволов». Травма Роя Кина стала одной из главных причин того, что команда проиграла чемпионскую борьбу «Арсеналу». Когда Рой вернулся, команда выдала, возможно, лучший результат в истории клуба, став обладателем требла. Кин через пару лет поквитался со своим обидчиком, но это уже совсем другая история.

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Робер Пирес

Француз в марте 2002 года порвал кресты, что не помешало ему стать лучшим игроком чемпионата по версии журналистов. Потеря такого игрока, конечно, не могла пройти просто так. Сборная Франции, будучи в статусе действующего победителя мундиаля, провалила турнир, не выйдя из группы. Сам «Арсенал» уступил «Манчестер Юнайтед» в чемпионской гонке 2002/2003 года.

Бонус

Очень хочется рассказать, как в своё время Алан Ширер восстановился после разрыва крестообразных связок. В следующем сезоне Алан забил 31 мяч в 40 матчах! Статистика просто космическая! Такая результативность позволила Ширеру стать обладателем награды «Игрок года» по версии английских журналистов.

Жизнь показывает, что травмы ведущих игроков влияют на результаты команды, однако чаще всего не настолько резко, чтобы виной неудач была всего лишь эта одна причина. Наверное, причины спада «МС» стоит искать не только в травме Родри.

Фото: Globallookpress.com

Антон Карасевич