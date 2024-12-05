«Арсенал» провёл предварительные переговоры по трансферу Куньи

Форвард «Вулверхэмптона» Матеус Кунья может сменить клуб в зимнее трансферное окно.

Как сообщает CaughtOffside, интерес к бразильскому футболисту проявляет «Арсенал». Отмечается, что руководство лондонского клуба уже провело предварительные переговоры по трансферу нападающего. «Вулверхэмптон» не намерен расставаться со своим лидером и планирует предложить Матеусу улучшенный контракт.

25-летний Кунья сыграл 15 матчей за «Вулверхэмптон» во всех турнирах нынешнего сезона, забил семь голов и отдал три голевые передачи. Действующее соглашение бразильца с клубом рассчитано до 30 июня 2027 года.