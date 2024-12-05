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Холанн высказался о победе «Манчестер Сити»

05 Декабря 2024 • 11:43 Комментировать

Центрфорвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн посредством социальных сетей прокомментировал победу над «Ноттингем Форест» в рамках 14-го тура чемпионата Англии. «Горожане» отпраздновали победу со счетом 3:0.

«Классная победа после тяжелого периода. Нужно забыть о прошлом и смотреть вперед», - говорится в публикации норвежского нападающего.

После 14 проведенных матчей «Манчестер Сити» набрал 26 баллов и занимает четвертое место в турнирной таблице. Подопечные Хосепа Гвардиолы отстают от идущего первым «Ливерпуля» на девять очков.

В этом сезоне АПЛ Эрлинг провел 14 матчей и забил 12 мячей.

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Манчестер Сити Ноттингем Форест Эрлинг Холанн ещё теги
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