Каррагер: «Думаю, что Нуньес уйдёт из «Ливерпуля»

Бывший защитник сборной Англии Джейми Каррагер считает, что нападающий Дарвин Нуньес покинет «Ливерпуль» в следующем году.

«Я не уверен, что Нуньес будет выступать за «Ливерпуль» в следующем сезоне, думаю, что он уйдёт. Дарвин чем-то похож на культового героя, потому что он немного сумасшедший и очень любит бегать, но в любом случае лучше, чем Ориги», - цитирует Каррагера The Overlap.

25-летний Нуньес сыграл 18 матчей за «Ливерпуль» во всех турнирах нынешнего сезона, забил три гола и отдал две результативные передачи. Действующее соглашение Дарвина с клубом рассчитано до 30 июня 2028 года.