Рой Кин жёстко высказался о «Манчестер Юнайтед» после поражения «Арсеналу»

Экс-капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин подверг критике форварда «красных дьяволов» Маркуса Рэшфорда за игру в поединке против лондонского «Арсенала». Манкунианцы проиграли со счетом 0:2.
«Я хочу сказать следующее, если никто не заметил. Рэшфорд оказался на поле. Его игра меня шокирует. Взгляните на удар головой, что это было? Хотя «МЮ» и так ничего не заслужил в этой встрече. Манкунианцы были никчемны», - передает слова ирландца The Mirror.
После этого матча «канониры» набрали 28 баллов и занимают третье место в турнирной таблице Премьер-лиги. «Красные дьяволы», в свою очередь, с 19 очками располагаются на 12-й строчке в АПЛ.
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