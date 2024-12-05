Рой Кин жёстко высказался о «Манчестер Юнайтед» после поражения «Арсеналу»

«Я хочу сказать следующее, если никто не заметил. Рэшфорд оказался на поле. Его игра меня шокирует. Взгляните на удар головой, что это было? Хотя «МЮ» и так ничего не заслужил в этой встрече. Манкунианцы были никчемны», - передает слова ирландца The Mirror.