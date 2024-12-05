Гвардиола ответил на вопрос о травмах Аке и Аканджи

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о повреждениях защитников Натана Аке и Мануэля Аканджи, которые они получили в матче с «Ноттингем Форест».

«Натан выглядит неважно, подробнее о его повреждении узнаем завтра. Он не смог закончить матч, посмотрим, что будет через три дня. Конечно, мне грустно за Аке. Что касается Аканджи, то он может сыграть в Турине, Аке пропустит больше», - цитирует испанского специалиста BBC Sport.

Напомним, что Аке уже получал травму в самом начале сезона, тогда защитник пропустил порядка пяти недель из-за повреждения подколенного сухожилия.