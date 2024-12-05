Тренер «Ливерпуля» Слот высказался о Салахе

Рулевой «Ливерпуля» Арне Слот высказался насчет будущего египетского форварда Мохамеда Салаха в мерсисайдской команде.
«Мохамед регулярно использует свои шансы и забивает голы. Надеемся и ждем, что он продолжит в том же духе. Этот футболист сделал для «Ливерпуля» очень много», - передает слова нидерландского специалиста портал Goal.com.
Срок действующего трудового договора между Салахом и «Ливерпулем» истекает летом следующего года. Пока стороны не смогли договориться о подписании нового контракта.
В нынешнем сезоне египтянин провел 21 поединок, отметившись 15 голами и 12 голевыми передачами.
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