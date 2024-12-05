Хау – о ничьей с «Ливерпулем»: «Наш лучший результат в сезоне»

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау подвёл итоги матча с «Ливерпулем» (3:3).

«Я доволен. Учитывая уровень игроков «Ливерпуля», у нас должны были возникнуть трудности, это и произошло. Радует, что мы смогли вернуться и сравнять счёт. Конечно, у нас были хорошие моменты при счёте 1:0 в нашу пользу, но в конце концов мы забили три гола.

Я горжусь своей командой, мы вышли на поле и сражались с ними, это наш лучший результат в сезоне. Наш план на игру заключался в том, чтобы оставаться самими собой, что сложно делать против «Ливерпуля».

Исак? Он был невероятно хорош», - приводит слова главного тренера «Ньюкасла» Amazon Prime.