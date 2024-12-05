Тренер «Ливерпуля» Слот прокомментировал ничью 3:3

В рамках 14-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» на выезде расписал мировую с «Ньюкаслом» со счетом 3:3. Об этом результате высказался главный тренер мрсисайдского коллектива Арне Слот.

«Мы были великолепны, когда сравняли счет во второй половине. Мои подопечные создали много моментов. Жаль, что пропустили гол на последних минутах. Можно сказать, что мы потеряли два очка в этой встрече», - передает слова нидерландского специалиста пресс-служба «красных».

Поединок состоялся в Ньюкасле и завершился вничью со счетом 3:3. После этой игры «Ливерпуль» набрал 35 баллов и занимает первое место с 7-очковым отрывом от второго места.