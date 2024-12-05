Гвардиола восхитился игрой полузащитника «Манчестер Сити»

«Кевин показал отличную игру. Особенно хорош он был в первом тайме. Хотя и после перерыва он демонстрировал успешную игру. Присутствие де Брёйне позитивно отражается на футболе команды. Я уже давно это наблюдаю», - передает слова испанского тренера BBC Sport.