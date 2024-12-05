Гвардиола восхитился игрой полузащитника «Манчестер Сити»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил выступление полузащитника команды Кевина де Брёйне в поединке 14-го тура Премьер-лиги против «Ноттингем Форест». Бельгиец отметился голом в прошедшей встрече.
«Кевин показал отличную игру. Особенно хорош он был в первом тайме. Хотя и после перерыва он демонстрировал успешную игру. Присутствие де Брёйне позитивно отражается на футболе команды. Я уже давно это наблюдаю», - передает слова испанского тренера BBC Sport.
Напомним, что «Манчестер Сити» отпраздновал уверенную победу со счетом 3:0. После 14 матчей подопечные Гвардиолы с 26 баллами занимают четвертое место в турнирной таблице.
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