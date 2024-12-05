Санчо прокомментировал свой первый гол за «Челси»

Вингер Джедон Санчо отпраздновал свой первый забитый мяч за лондонский «Челси».

24-летний игрок вышел на замену на 72-й минуте матча Премьер-лиги против «Саутгемптона» (5:1), а на 87-й установил на табло окончательный результат.

«Первый гол за «Челси» – фантастическое, незабываемое ощущение. Я очень рад», – приводит журналист Фабрицио Романо слова англичанина.

Джедон Санчо арендован у «Манчестер Юнайтед» с обязательством выкупа. Футболист провёл за команду Энцо Марески десять поединков во всех турнирах, записав на свой счёт не только один забитый гол, но и пять результативных пасов.