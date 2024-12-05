Де Брёйне: «У меня никогда не было проблем с Гвардиолой»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне рассказал о своих взаимоотношениях с главным тренером Хосепом Гвардиолой после победы над «Ноттингем Форест» (3:0).

«Я знаю, что в СМИ появляется много слухов, но у нас с Пепом никогда не было проблем. Он знает, через что я прихожу – это больно. Я хочу полноценно вернуться на поле. На старте сезона я чувствовал себя хорошо, сейчас я упорно работаю, чтобы набрать форму. Надеюсь, что у меня всё получится, потому что травма была крайне неприятная», – приводит слова бельгийского полузащитника

33-летний де Брёйне сыграл 12 матчей за «Манчестер Сити» в нынешнем сезоне, забил два гола и отдал две результативные передачи.