Палмер повторил рекорд результативности «Челси» за календарный год

Полузащитник «Челси» Коул Палмер повторил клубный рекорд результативности.

22-летний игрок поучаствовал в разгроме «Саутгемптона» (5:1), отметившись одним забитым мячом. Теперь в активе лидера «синих» 36 баллов по системе «гол плюс ассист» с начала 2024 года в рамках Премьер-лиги. Как информирует Squawka, это повторение клубного рекорда результативности за один календарный год. Прежде единоличным рекордсменом был Джимми Флойд Хассельбайнк, достигший такого же показателя в 2001 году.

Коул Палмер проводит лишь второй сезон в «Челси». В нынешнем розыгрыше Премьер-лиги атакующих хавбек записал на свой счёт девять голов и шесть ассистов в 14 поединках.