Нуну Эшпириту Санту – о поражении от «Манчестер Сити»: «Не реализовали свои моменты»

Главный тренер «Ноттингем Форест» Нуну Эшпириту Санту прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (0:3).

«Много уроков можно извлечь из этой игры, всегда есть чему учиться, если вы проигрываете. Мы столкнулись с невероятно хорошей командой, сегодня они показали, что ею являются.

Мы должны поработать над реализацией, потому что моментов было много, с помощью которых можно было перевернуть игру. Не могу ничего предъявить команде, мы понимали, что будет тяжело, но выглядели неплохо.

Нам нужны такие поражения, чтобы расти, в матче было много и хороших моментов, и не очень», – приводит слова наставника «Ноттингем Форест» Amazon Prime.