«Интер» может подписать игрока «Манчестер Юнайтед»

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Виктор Линделоф, вероятно, проводит свой последний сезон в клубе.

Контракт шведа истекает летом 2025 года, и руководство «красных дьяволов» вряд ли предложит ему новое соглашение. Как информирует Transfer News Live со ссылкой на Fichajes, на Линделофа претендует миланский «Интер». «Нерадзурри» рассматривают возможность приглашения 30-летнего футболиста на правах свободного агента.

Виктор Линделоф выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2017 года. В общей сложности на счету центрбека 266 поединков за манкунианцев, включая семь матчей в нынешней кампании.