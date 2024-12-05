Салах превзошёл достижение Руни

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах установил рекорд Английской премьер-лиги.

32-летний футболист отметился двумя голами и результативной передачей в матче против «Ньюкасла», который прошёл в среду (3:3). Согласно сведениям Opta, теперь на счету Салаха 37 матчей в АПЛ с одним или более голом и одним или более ассистом одновременно – новый рекорд турнира. Египтянин превзошёл прежнего рекордсмена Уэйна Руни, забившего и ассистировавшего в 36 поединках чемпионата.

Мохамед Салах возглавляет гонку бомбардиров нынешнего розыгрыша Премьер-лиги с 13 забитыми голами, опережая Эрлинга Холанна (12). Также в активе звезды «Ливерпуля» восемь голевых пасов.