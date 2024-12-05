«Челси» установил рекорд АПЛ в матче против «Саутгемптона»

Лондонский «Челси» не оставил шансов «Саутгемптону» в матче Премьер-лиги (5:1).

«Синие» поразили ворота «святых» трижды к 34-й минуте, вскоре после чего хозяева поля ещё и остались в меньшинстве. Команда Энцо Марески воспользовалась ситуацией и забила ещё дважды во втором тайме.

Впрочем, голов могло быть даже больше: по информации Opta, «Челси» установил рекорд по показателю xG (ожидаемых голов) в матче АПЛ для гостевых команд – 5,29. Сбор данных ведётся с сезона-2008/09.

«Челси» забил 31 гол в нынешнем розыгрыше чемпионата Англии после 14 туров – лучший показатель среди всех команд лиги.