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Де Брёйне прокомментировал потерю очков «Ливерпуля»

05 Декабря 2024 • 07:15 Комментировать
Ньюкасл
3:3
Ливерпуль

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне ответил на вопрос об осечке «Ливерпуля».

«Красные» впервые за долгое время не смогли победить – их серию остановил «Ньюкасл» (3:3). Ситуацией воспользовались «Манчестер Сити», «Арсенал» и «Челси», выигравшие свои поединки и сократившие отставание от команды Арне Слота в турнирной таблице Премьер-лиги.

«Потеря очков «Ливерпуля»? Честно говоря, сейчас не время об этом думать. Позади у нас трудный период. Премьер-лига становится всё более сложной, все отнимают очки друг у друга. Посмотрим, как будет обстоять ситуация через пару месяцев», – приводит City Xtra слова де Брёйне, забившего один из голов «горожан» в ворота «Ноттингем Форест» (3:0).

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