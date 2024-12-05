Де Брёйне прокомментировал потерю очков «Ливерпуля»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне ответил на вопрос об осечке «Ливерпуля».

«Красные» впервые за долгое время не смогли победить – их серию остановил «Ньюкасл» (3:3). Ситуацией воспользовались «Манчестер Сити», «Арсенал» и «Челси», выигравшие свои поединки и сократившие отставание от команды Арне Слота в турнирной таблице Премьер-лиги.

«Потеря очков «Ливерпуля»? Честно говоря, сейчас не время об этом думать. Позади у нас трудный период. Премьер-лига становится всё более сложной, все отнимают очки друг у друга. Посмотрим, как будет обстоять ситуация через пару месяцев», – приводит City Xtra слова де Брёйне, забившего один из голов «горожан» в ворота «Ноттингем Форест» (3:0).