Доку оценил игру Грилиша на новой позиции

Вингер «Манчестер Сити» Жереми Доку похвалил своего одноклубника Джека Грилиша.

Команда Хосепа Гвардиолы прервала серию неудач и обыграла на своём поле «Ноттингем Форест» – 3:0. Грилиш сыграл не в атаке, где его обычно выпускает рулевой «горожан», а в центре поля.

«Сегодня мы с Грилишем отлично взаимодействовали. Он тоже вингер, поэтому знает, какие передачи мне нравится получать. Сегодня Джек был на высоте в полузащите, здорово держал мяч, делал всё необходимое. Поздравляю его с отличным выступлением. Мне нравится с ним играть», – сказал в интервью BBC Доку, забивший третий и последний гол в поединке с «лесниками».