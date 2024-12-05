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Доку оценил игру Грилиша на новой позиции

05 Декабря 2024 • 06:56 Комментировать
Манчестер Сити
3:0
Ноттингем Форест

Вингер «Манчестер Сити» Жереми Доку похвалил своего одноклубника Джека Грилиша.

Команда Хосепа Гвардиолы прервала серию неудач и обыграла на своём поле «Ноттингем Форест» – 3:0. Грилиш сыграл не в атаке, где его обычно выпускает рулевой «горожан», а в центре поля.

«Сегодня мы с Грилишем отлично взаимодействовали. Он тоже вингер, поэтому знает, какие передачи мне нравится получать. Сегодня Джек был на высоте в полузащите, здорово держал мяч, делал всё необходимое. Поздравляю его с отличным выступлением. Мне нравится с ним играть», – сказал в интервью BBC Доку, забивший третий и последний гол в поединке с «лесниками».

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