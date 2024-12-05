«Челси» забивает рекордно много голов при Мареске

Лондонский «Челси» показывает рекордную результативность в текущем сезоне.

Коллектив Энцо Марески поразил ворота соперников 57 раз в 22 матчах всех турниров. В среднем за игру «синие» забивают 2,6 гола – это лучший показатель для клуба за всю историю, отмечает Opta. На данный момент именно «Челси» лидирует по забитым мячам в Премьер-лиге – 31 после 14 туров.

В среду лондонцы разгромили на выезде «Саутгемптон» (5:1) благодаря точным ударам Акселя Дисаси, Кристофера Нкунку, Нони Мадуэке, Коула Палмера и Джедона Санчо.

Энцо Мареска занял должность главного тренера «Челси» перед началом кампании, сменив Маурисио Почеттино.