Артета установил два рекорда в противостоянии с «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета вновь добился успеха в матче с «Манчестер Юнайтед» (2:0).

«Канониры» отпраздновали победу над коллективом Рубена Аморима благодаря двух голам во втором тайме. По данным Squawka, Артета стал первым в истории наставником «Арсенала», выигравшим четыре подряд матча Премьер-лиги против «Манчестер Юнайтед».

Кроме того, именно испанец в настоящий момент имеет наивысший процент побед в противостоянии с «красными дьяволами» в Премьер-лиге среди всех тренеров с пятью и более играми против «Юнайтед» (70% – семь выигрышей в десяти поединках).