Салах обошёл Холанна в гонке бомбардиров АПЛ

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах возглавил рейтинг лучших бомбардиров нынешнего розыгрыша Английской премьер-лиги.

Египтянин отметился дублем в матче против «Ньюкасла», который прошёл в среду и завершился со счётом 3:3. В активе 32-летней звезды «красных» теперь 13 забитых голов в АПЛ-2024/25 – больше, чем у Эрлинга Холанна (12), долгое время возглавлявшего список голеадоров. Форвард «Манчестер Сити» не смог отличиться в последних трёх играх чемпионата.

Примечательно также, что Мохамед Салах первым достиг показателя в 20 результативных действий в Премьер-лиге – к 13 голам он добавил восемь ассистов.