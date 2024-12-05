Мареска раскритиковал вингера «Челси» Мадуэке

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска назвал проблему футболиста своей команды Нони Мадуэке.

22-летний игрок помог «синим» разгромить «Саутгемптон» (5:1), отметившись голом и результативной передачей, однако итальянский рулевой считает, что англичанин может достичь гораздо большего, если поменяет отношение к делу.

«Нони способен на большее. Он начинает расслабляться после голов и ассистов. Ранее он не играл из-за того, как выглядел на тренировках. Когда он забивает один гол, ему нужно стараться забить или ассистировать ещё. Нони должен понять, что ему следует больше работать, и тогда он станет намного, намного лучше», – проводит журналист Низаар Кинселла слова Марески.