Бербатов: «Арсенал» – новый «Сток Сити»

Знаменитый экс-футболист Димитар Бербатов поделился мнением о стандартных положениях лондонского «Арсенала».

Именно это оружие позволило «канонирам» одолеть «Манчестер Юнайтед» в матче 14-го тура Премьер-лиги (2:0). Оба мяча лондонцев были забиты после углового – отличились защитники Юррьен Тимбер и Вильям Салиба.

«Английская премьер-лига – единственная лига в мире, где рядом с вратарём можно ставить столько игроков, которые толкаются и давят. В таких условиях нужно быть сильным. Как мы шутим, «Арсенал» со своими стандартами – это новый «Сток Сити»!» – сказал в беседе с Amazon Prime Бербатов, в прошлом выступавший за «Манчестер Юнайтед».