«Арсенал» прервал невероятную серию Аморима

Беспроигрышная серия Рубена Аморима в чемпионате подошла к концу в матче «Манчестер Юнайтед» против «Арсенала» (0:2).

«Канониры» взяли верх над «красными дьяволами» в Лондоне благодаря двум угловым, которые завершились голами Юррьена Тимбера и Вильяма Салиба. Как отмечает Opta, это поражение стало для Аморима первым в рамках чемпионата почти за год, с 9 декабря 2023 – тогда лиссабонский «Спортинг» уступил «Витории Гимарайнш» (2:3). С тех пор португальский наставник не проигрывал в поединках лиги – серия держалась на протяжении 34 игр.

Рубен Аморим возглавил «Манчестер Юнайтед» в ноябре. В двух первых матчах Премьер-лиги под его руководством манкунианцы сыграли вничью с «Ипсвичем» (1:1) и разгромили «Эвертон» (4:0).